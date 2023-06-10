Российские Z-фашисты устроили в Минске свой первый пропагандистский шабаш «День России»

Армия
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9 июня в Минске впервые состоялся большой концерт, посвящённый пропаганде войны и приуроченный к Дню России.

Да, именно так, в то время, когда рашистские полчища топчут, жгут и топят украинскую землю, стирают с лица земли украинские города и деревни вместе с людьми, Минск весело празднует день кровавой империи людского горя – России.

Шабаш посвящен культу насилия, пропаганде войны и “величия России”. Его организовали посольство России в Беларуси и Мингорисполком. Тем самым, местные коллаборанты в очередной раз подтвердили свое отношение к кровавой войне в Украине, массовым убийствам мирного населения, зверствам, мародёрству, массовым репрессиям против славянского населения, уничтожению инфраструктуры независимого государства.

Российские Z-фашисты устроили в Минске свой первый пропагандистский шабаш «День России»

Постыдное мероприятие один в один похоже на пропагандистские акции рашистов на оккупированных Россией украинских территориях: тысячи людей с флагами России, СССР, неразрешенных в Беларуси российских ультра радикальных организаций, восхваление силовиков и насилия.

Российские Z-фашисты устроили в Минске свой первый пропагандистский шабаш «День России»

Пропагандисткая акция происходила на площади у Дворца спорта в центре Минска. Перед участниками выступили посол России в Беларуси Борис Грызлов, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, группа «Любэ», ансамбль «Сябры», Денис Майданов, Дмитрий Маликов, Зара, Василий Герелло, Сергей Рогожин, Аскар Абдразаков, Варвара, Виктория Черенцова, группа SKYNET (Бобруйск), Нижегородский губернский оркестр, концертный ансамбль морской пехоты РФ «Чёрные береты» (Калининград), Ирина Веркович, Тимур Пряхин, Сёстры Груздевы (Минск).

Российские Z-фашисты устроили в Минске свой первый пропагандистский шабаш «День России»
Этим людям без разницы какими тряпками махать, они в домике

На больших экранах со сцены транслировались кадры оккупации Украины. Минчанам показали видео “победоносного” наступления российской армии в Украине. На видео заметна военная техника с буквой Z, флаги РФ. Минчане одобрительно кричали, подпевали и размахивали преимущественно российской атрибутикой, также атрибутикой  коллаборационистского режима.

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