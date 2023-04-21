ВВС РФ бомбили центр российского города Белгорода

Война
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В центре российского города Белгорода прогремел взрыв. “Пострадал” пятиэтажный жилой дом, который больше не пригоден для проживания, он будет расселен. Причиной стал взрыва стал “нештатный сход авиационного боеприпаса” с российского самолета, летевшего бомбить Украину. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. Наличие жертв среди мирного населения силовики отрицают. Сообщается лишь о трех пострадавших.

ВВС РФ бомбили центр российского города Белгорода

«Двадцатого апреля 2023 года около 22.15 мск при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет», — сообщили в Минобороны РФ.

В своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. признал значительные разрушения.

«Вчера вечером было принято решение перестраховаться и полностью трехподъездный пятиэтажный дом был расселен. Проходила эвакуация под контролем сотрудников МЧС и главы города В. В. Демидова. Кто-то уехал к своим родственникам, всех, кому некуда было поехать, поселили в гостинице «Амакс». Жилье, питание будут обеспечены. Сейчас самое главное — провести строительную экспертизу несущих конструкций этого дома и подготовить проектно-сметную документацию для того, чтобы начать максимально быстро восстановительные работы. Эти задачи поставлены, находятся под контролем», — рассказал чиновник.

За несколько часов до бомбардировки Белгорода, в телеграм-канале Минобороны РФ появилось сообщение о боевой работе истребителей Су-34 Восточного военного округа по городам Украины.

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