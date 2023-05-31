В Витебской области нашли нелегальный мясной цех

В результате оперативного контроля за ситуацией на приграничной территории с Россией, правоохранительные органы вышли на след подпольного мясного цеха, который осуществлял незаконную деятельность. Как сообщили в МВД, производимая продукция разделывалась, маркировалась этикетками одного из государственных мясокомбинатов и затем незаконно продавалась на территории Российской Федерации.

Правоохранительные органы получили информацию о 35-летнем жителе Миорского района, который регулярно приобретал крупный рогатый скот на территории области и незаконно выводил мясо за пределы страны.

По данному адресу, где проживал мужчина, правоохранительные органы обнаружили подпольный мясной цех, не отвечающий санитарно-эпидемиологическим требованиям. В этом цехе осуществлялась разделка туш, их заморозка и маркировка прессованных блоков, изготовленных из обрези мяса говядины. Средний вес каждого блока составлял около 20 килограммов.

Часть продукции он маркировал фирменными этикетками одного из государственных мясокомбинатов.