Глава Витебщины Александр Субботин принял кадровые решения

Председатель облисполкома Александр Субботин принял кадровые решения
Согласованы назначения:
- Олега Агеева заместителем начальника управления культуры Витебского облисполкома (в настоящее время заместитель начальника отдела работы организаций сферы культуры управления культуры Витебского облисполкома);
- Сергея Кулеша директором КУП ЖКХ «Браслав-коммунальник» (в настоящее время начальник участков данного предприятия);
- Юрия Ваховича директором сельхозпредприятия «За Родину» ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» (в настоящее время заместитель директора по производству данного предприятия).