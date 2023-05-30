Глава Витебщины Александр Субботин принял кадровые решения

Витебская область
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Председатель облисполкома Александр Субботин принял кадровые решения

Согласованы назначения:

  • Олега Агеева заместителем начальника управления культуры Витебского облисполкома (в настоящее время заместитель начальника отдела работы организаций сферы культуры управления культуры Витебского облисполкома);
  • Сергея Кулеша директором КУП ЖКХ «Браслав-коммунальник» (в настоящее время начальник участков данного предприятия);
  • Юрия Ваховича директором сельхозпредприятия «За Родину» ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» (в настоящее время заместитель директора по производству данного предприятия).

 Александр Субботин принял кадровые решения

Александр Субботин витебщина кадры
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