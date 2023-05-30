iBot.by — в Telegram появилась возможность сделать свой магазин

Развитие бизнеса невозможно без внедрения новых функций, соответствующих современным тенденциям. Социальные сети сегодня стали эффективными инструментами современного маркетинга.

Сервис iBot.by создал готовое решение для магазинов-продавцов. С его помощью вы получаете полноценный интернет-магазин в Telegram. Если у вас уже есть сайт магазина, то бот может стать дополнительным каналом и средством для онлайн консультаций. При этом не нужно настраивать бот и его работу, сервис с простым и понятным меню полностью готов к использованию после регистрации.

Возможности:

Удобный каталог товаров с фотографиями, описаниями и ценами;

Простой заказ товара без сложных регистраций;

Управление и контроль статусов заказов;

Информирование о новинках, скидках, акциях магазина;

Ведение базы клиентов;

Подключение платежных систем;

Снижение нагрузки менеджеров, автоматизация их работы.

Также сервис iBot.by создал готовое решение для салонов красоты. Благодаря ему можно автоматизировать работу салонов, парикмахерских, барбершопов, маникюрных салонов. Сервис помогает вести базу клиентов, информировать клиентов об услугах салона, их стоимости, акциях и скидках. С его помощью автоматизируется процесс записи на услуги, сокращается время обработки заявок менеджерами.

Далее планируется осуществить разработку ботов и для других сфер бизнеса.

Начать пользоваться Telegram ботом iBot.by очень просто: нужно пройти простую регистрацию, подключить бота и заполнить главную информацию. От вас не потребуется никаких знаний в области программирования, сервис полностью готов к работе.