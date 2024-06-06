В Витебске закрылись магазины конфиската и секонд-хенда на Ленина

Магазин конфискованных товаров «Ваш выбор», располагавшийся в доме №3 на улице Ленина, закрылся, и помещение пустует уже второй месяц. Рядом с ним прекратил свою деятельность магазин одежды секонд-хенд. В советское время первый этаж этого здания занимал магазин «Спорттовары». Магазин конфиската в Витебске закрылся 1 мая.
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