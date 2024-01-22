В Орше горел магазин «Копеечка»

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20 января в городе Орша произошел пожар в торговом зале магазина “Копеечка”, который является филиалом “Кричев” ЗАО “Доброном”.

Инцидент случился в трехэтажном жилом доме по улице Ленина, 14, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям в своей ежедневной сводке происшествий. Информация о пожаре поступила в 23:15.

По предварительным данным, пострадавших нет. Однако в результате пожара был поврежден холодильник, а товары и имущество в торговом зале были закопчены. В настоящее время устанавливается причина возгорания.

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