В Витебске 1 июня движение всех видов транспорта по улице Ленина будет ограничено — подробности 

1 июня с 12.20 до 13.10 будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Ленина от площади Победы до площади Свободы.

В период ограничения движение пассажирского транспорта будет осуществляться по следующим измененным направлениям:

Троллейбусы:

маршрута № 1 будут следовать до площади Победы. Разворот будет осуществляться на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Жесткова;

маршрутов №№ 2, 4, 6, 7, 9, 11 при движении со стороны проспекта Черняховского будут следовать до площади Победы. Разворот будет осуществляться на проспекте Черняховского в районе остановочного пункта «Площадь Победы»;

маршрута № 15 при движении со стороны улицы Гагарина будут следовать по проспекту Людникова, проспекту Фрунзе, улице Терешковой и далее по маршруту;

маршрута № 15 при движении со стороны микрорайона Билево будут следовать по улице Терешковой, проспекту Фрунзе, проспекту Людникова и далее по маршруту.

Автобусы:

маршрутов №№ 3, 4, 14, 34, 34А, 36, 43, 46, 63Э будут следовать по улице Генерала Белобородова, через мост Блохина, по улице Буденнного и далее по маршруту;

маршрутов №№ 11, 12, 15, 19, 25, 30, 41, 106А улице Генерала Белобородова, через мост Блохина, по улицам Буденнного, Кирова, Замковая и далее по маршруту;

маршрута № 6 будет следовать по Московскому проспекту, улице Смоленская, проспекту Людникова, до Смоленского рынка и далее по маршруту;

маршрутов № 18, 42 будут следовать по Московскому проспекту, улице Смоленская, проспекту Фрунзе и далее по маршруту.

Возможны отклонения от заявленного расписания движения.