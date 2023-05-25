Где в Витебской области работают мобильные датчики контроля скорости

Сегодня, 25 мая, будут работать мобильные датчики контроля скорости. Об этом сообщает Витебская ГАИ.

Датчики будут работать в следующих местах:

➡️на трассe Р-20: Полоцкий район (116+360), скоростные ограничения для легковых автомобилей 90 км/час, для грузовых 70 км/час.

➡️ на трассе М-8: Витебский район (82+600), скоростные ограничения для легковых автомобилей 90 км/час, для грузовых 70 км/час.

➡️на трассе М-1/Е30: Оршанский район (555+824), скоростные ограничения 60 км/час.

Датчики будут работать с 08:00 до 20:00.

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