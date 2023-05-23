В Витебске открыли OZ Home

OZ Home находится внутри флагманского магазина OZ рядом с площадью Ленина и Ботаническим садом. Магазин вмещает свыше 1000 видов товаров для дома: предметы интерьера, пледы, постельное белье, шторы, скатерти и полотенца. Присутствуют товары для уборки и аксессуары для ванной. Представлен широкий выбор посуды, бокалов и кружек. Здесь же можно присмотреть полезные вещи из Европы.

В магазине действует пункт самовывоза. Товары для дома можно заказать на сайтеOZ.by или в приложенииOZ, после чего забрать лично: надо лишь показать на кассе QR-код в приложении или назвать номер заказа.

Сеть OZ Home начала свое развитие с Минска в декабре прошлого года. После были открыты магазины в Гродно и Бресте. Теперь такой же есть и в Витебске. В планах – расширение сети в других городах.

Магазин OZ Home на улице Ленина, 65, работает ежедневно с 10:00 до 20:00.