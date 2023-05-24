Каждый современный человек пользуется услугами банков. Они предлагаются сейчас в широком разнообразии. Предлагаются самые разные операции:

оформление кредита;

открытие депозита;

открытие счетов и получение банковских карт;

денежные переводы.

Сейчас насчитывается довольно большое количество банков. Все более широкое распространение получают и микрофинансовые организации. Сейчас оформить займ, если деньги нужны срочно, можно на Деньги в долг. Заемщикам предлагаются достаточно выгодные и лояльные условия сотрудничества. Отдельного разговора заслуживают банки Беларуси. Сейчас мы поговорим о них более подробно.

История развития банков Беларуси

Впервые банковские организации начали предлагать услуги населению в конце девятнадцатого века, но они были несколько далеки от нашего представления по этому поводу. Если говорить о современной банковской системе, то она начала формироваться в стране после Октябрьской революции. В этом время произошла национализация работающих в Беларуси банковских организаций. Ключевым моментом в истории стало и закрытие частных банков.

В 1921 году вступило в силу постановление о начале работы в Минске Белорусской конторы государственного банка. Спустя некоторое время отделения банка начали предлагать услуги местным жителям Борисова, Могилева, Витебска и многих других городов.

Изменения произошли после образования СССР. В 1923 году государственный банк РСФСР был преобразован в государственную банковскую организацию СССР. Через пять лет вести Белорусскую контору начало гомельское отделение.

Особенности деятельности госбанка

Если говорить о наиболее масштабной реорганизации банковской системы Беларуси, то кардинальные изменения произошли в 1987 году. В тот момент, когда Беларусь стала самостоятельным государством, учреждения банковских организаций СССР, работающие на территории страны, стали ее собственностью. Свою деятельность начал Национальный банк Республики Беларусь. Он и по сей деть продолжает свою деятельность. В его здании сейчас работает музей. В нем хранятся предметы истории развития денежного обращения страны. Среди посетителей музея значатся студенты инженерно-экономического факультета БГТУ.

Обстановка в музее особенная. Его посетители попадают в сказочную Купальскую ночь. Именно в это время многие хотят найти «папараць-кветку». Существует мнение, что она приносит счастье своему владельцу. Этот великолепный цветок можно наблюдать в центре зала музея.

Экскурсия интересная и познавательная. Экскурсовод рассказывает о временах, когда в обороте страны как таковых денег не было. Тогда люди производили расчетные операции друг с другом с помощью товаров. Необходимость в создании денежного эквивалента появилась из-за неравных пропорций товарообмена. Были созданы первые монеты. Спустя годы они начали совершенствоваться. На данный момент в Беларуси применяется денежная единица рубль.

В стране начали пользоваться популярностью памятные монеты. Их стремятся получить многие коллекционеры. На данный момент наибольшей популярностью пользуются монеты такие тематик: Беларусь и мировое сообщество, защита окружающей среды.

Банковская система Беларуси развита достаточно хорошо. Физические и юридические лица имеют доступ к самым разным услугам. Особого внимания заслуживают кредиты, поскольку для многих – это возможность приобретения дорогой вещи, на которую не получается сразу выделить необходимую сумму. Услуги кредитования можно получить и в МФО, которых в Беларуси появилась немало.

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