ОАО «Сбер Банк» прекратил обслуживание своих клиентов вне Беларуси

Сегодня, 22 мая, ОАО «Сбер Банк» полностью прекратил работу с своими клиентам, находящимися вне Беларуси. Сайт sber-bank.by недоступен из других стран.

При заходе на сайт с иностранного IP-адреса открывается пустая страница.

При повторной попытке зайти на сайт «Сбер Банк» с беларуского IP-адреса, клиенты получают сообщение о блокировке своего аккаунта.

Также не работает и мобильное приложение банка. При попытке входа по биометрическому отпечатку пальца, работа приложения прекращается, вход с свой аккаунт произвести невозможно. Большее того, свой телефон нужно после этого перезагружать, так как приложение банка блокирует работу телефона: нельзя закрыть всплывающее окно, нельзя отменить действие или вернуться назад. Также в окне выдается сообщение о блокировке и предложение обратиться в банк по телефону или посетить отделение лично.

Таким образом, граждане Республики Беларусь, являющиеся клиентами «Сбер Банка» лишены возможность пользоваться своими деньгами и совершать операции.

Сам банк не сообщает о происходящем. Что это – временный сбой или дискриминационная политика российского банка против граждан Беларуси?

После ухода из Беларуси единственного европейского игрока Raiffeisen, сделать переводы в ЕС беларуские банки больше не смогут.

Теперь многие клиенты одного из крупнейших банков ОАО «Сбер Банк» могут лишиться возможности делать платежи даже внутри Республики Беларуси, потому что не имеют доступов к сайту и мобильному приложению ОАО «Сбер Банк».

Стоит ли ожидать аналогичных действий со стороны других оставшихся банков не известно.

Деградация банковской системы продолжаются. Беларусов лишают привычных банковских сервисов, за которые они платят.

Посмотрим, что будет дальше. За комментарием мы обратились в банк. Мы обязательно вернемся к этой теме и сообщим новые подробности.