Пара наркоторговцев приехала на «заработки» в Витебск с двухлетним ребенком

Почти 50 граммов психотропов было изъято у пары наркоторговцев днем 17 мая в Витебске.

34-летний минчанин и его 23-летняя сожительница были задержаны сотрудниками наркоконтроля в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на пресечение деятельности криминального интернет-магазина.

Правоохранители выяснили, что дилеры недавно устроились в наркомаркет. Первым их заданием стала поездка в Витебск, где они должны были разложить по тайникам наркотики. Для этого они сняли в областном центре квартиру и взяли с собой своего двухлетнего ребенка. Пока он один находился дома, его родители занимались наркоторговлей.

В отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении них следователями возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Ребенок передан в учреждение здравоохранения.