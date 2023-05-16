В Витебске мужчина продавал фальсифицированные пульсоксиметры. Ему предъявлено обвинение

По данным следствия, 38-летний мужчина привозил из соседней страны приборы для измерения уровня кислорода в крови
и продавал их по заниженной в восемь раз стоимости.
После приобретения такого медицинского изделия одному из покупателей понадобилась помощь врачей. Он измерял пульсоксиметром содержание кислорода в крови и на основании полученных показателей принимал медицинские препараты, в результате чего ему стало плохо.
Следователи установили, что приборы реализовались без соответствующих документов. Преступную деятельность фигуранта пресекли сотрудники милиции.
В Витебском диагностическом центре появился новый аппарат для карбокситерапии