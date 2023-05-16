В Витебске мужчина продавал фальсифицированные пульсоксиметры. Ему предъявлено обвинение

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По данным следствия, 38-летний мужчина привозил из соседней страны приборы для измерения уровня кислорода в крови

и продавал их по заниженной в восемь раз стоимости.

После приобретения такого медицинского изделия одному из покупателей понадобилась помощь врачей. Он измерял пульсоксиметром содержание кислорода в крови и на основании полученных показателей принимал медицинские препараты, в результате чего ему стало плохо.

Следователи установили, что приборы реализовались без соответствующих документов. Преступную деятельность фигуранта пресекли сотрудники милиции.

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