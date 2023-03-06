В Витебском диагностическом центре появился новый аппарат для карбокситерапии

В Витебском областном клиническом диагностическом центре появился новый аппарат для проведения карбокситерапии, благодаря которому пациенты получат ещё одну возможность современного лечения в отделении медицинской реабилитации.

Карбокситерапия – это новый метод лечения с применением углекислого газа. Во время процедуры врач вводит под кожу углекислоту медицинскую с помощью специального устройства. После инъекции происходит расширение капилляров, усиливается приток крови, ускоряется метаболизм.

Флебологи используют «газовые уколы» при нарушениях кровообращения в верхних и нижних конечностях. В неврологии процедура эффективна при головных болях, мигрени, заболеваниях позвоночника. В дерматологии − при псориазе, алопеции, рубцах, постакне.