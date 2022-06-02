Оборудование для инактивации вирусов в компонентах крови появилось в Витебске

В Витебской областной станции переливания крови устанавливают аппарат для инактивации вирусов в компонентах крови. Аппарат позволит инактивировать вирусы, микроорганизмы в компонентах донорской крови, соответственно, появятся виды переливаемых компонентов крови, которых ранее не было в Витебской области, они не использовались в лечебных целях.

Работа на аппарате проходит с минимальным риском для персонала и сопровождается компьютерным управлением и учетом, передает БелТА.

Новое оборудование уже в июне заработает в отделении заготовки крови и ее компонентов областной станции переливания. Сейчас ведется пусконаладка. В ближайшее время стартует подготовка персонала к работе с аппаратом: этим опытом с витебскими специалистами поделятся коллеги из Минска. Обучение планируют начать на следующей неделе.

Очищенную плазму в первую очередь будут переливать беременным и людям с хроническими заболеваниями, при которых пациенты подвергаются частым трансфузиям компонентов крови. Использование аппарата позволит исключить заражение реципиентов вирусными инфекциями.