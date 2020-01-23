Новый аппарат искусственной вентиляции легких появился в Витебском доме ребенка

Новый аппарат искусственной вентиляции легких Витебскому областному дому ребенка передали спонсоры Белорусский фонд мира и торговая сеть «Пятый элемент»

Сейчас в учреждении находятся 72 воспитанника, из них 14 детей имеют инвалидность. Многие дети нуждается в паллиативной помощи. Есть и маленькие пациенты, которым для поддержки дыхания необходима специальная медицинская техника.

Благотворительный проект стартовал три года назад. За это время поддержку получили восемь домов ребенка в Беларуси.

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