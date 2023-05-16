Житель Витебска сообщил в милицию, что его изнасиловал сосед

Витебск
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На днях в Витебске мужчина позвонил в милицию и рассказал, что его изнасиловал сосед.

Сотрудники милиции приехали на вызов и оказалось, что горожанин живет в многоэтажке. Этажом выше ему до смерти надокучил сосед: сперва мужчина сделал соседу замечание, а когда понял, что тот на уговоры никак не реагирует, позвонил на 102 и сообщил о том, что сосед его изнасиловал. Более того, весь процесс на камеру снимала супруга обидчика.

Со слов заявителя было это давно, после у него якобы произошла потеря памяти, а вспомнил он об этом, когда соседи пересматривали то самое видео и громко смеялись.

По итогу милиционеры уехали, вручив заявителю административный протокол за ложный вызов.

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