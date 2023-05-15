Более Br42 тыс после звонка мошенников лишилась пенсионерка из Витебска

Витебск
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Более Br42 тыс. кредитных средств и личных сбережений перевела мошенникам пенсионерка из Витебска.

Когда 65-летней жительнице областного центра позвонили на мессенджер якобы из банка и попросили помочь разоблачить мошенников, она согласилась.

По указанию злоумышленников она взяла кредитов в разных банках в общей сложности на Br17,5 тыс. и перевела на счет, который ей указали мошенники.

Однако на этом преступники не остановились, выяснив, что у пожилой женщины есть собственные сбережения в иностранной валюте. Их она, обменяв на беларуские рубли, также отправила на защищенный, как ее уверяли, счет. Всего мошенники поживились более чем Br42 тыс.

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