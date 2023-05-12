“Иностранный агент” Смольянинов продолжает получать все новые звания, теперь он стал “террористом” и “экстремистом”.

За гражданскую позицию актера Артура Смольянинова внесли в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация опубликована 11 мая 2023 года на сайте Росфинмониторинга, организации по борьбе с “врагами народа”. Актер попал в раздел «Национальная часть. Физические лица» перечня террористов и экстремистов.

Поводом для включения Смольянинова в «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму», вероятней всего, стали его высказывания в интервью заблокированной в России «Новой газете. Европа». Тогда он сказал, что говорил, что если бы участвовал в конфликте на Украине, то на стороне Киева.

Ранее Артур Смольянинов был внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Он критиковал российские власти за развязывание войны против Украины и широкомасштабное вторжение на территорию братского государства.

Поздравляем Артура, и желаем ему новых творческих успехов и новых званий, подчеркивающих его человеческое достоинство, патриотизм и мужество.

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