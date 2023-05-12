Молодежная ярмарка вакансий» пройдет в Витебске с 17 по 19 мая

Витебск
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17 мая в 10 часов в Витебском городском центре дополнительного образования детей и молодежи (ул. Космонавтов, д. 2) молодые люди смогут пройти собеседование с работодателями, проконсультироваться по вопросам трудоустройства и определиться в выборе профессии.

В мероприятии примут участие порядка 20 организаций города, заявивших о готовности принимать на работу студенческую и учащуюся молодежь. Будут представлены видеоролики от нанимателей.

18 мая специалисты службы занятости дадут консультации по вопросам временной занятости молодежи на площади Летнего амфитеатра в 10 часов.

19 мая с 10 часов для молодежи будет организована «Электронная ярмарка вакансий» на сайте e-vacancy.by.

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