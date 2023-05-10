Ограничения на посещение лесов действуют уже в 14 районах Витебской области 

Общество
Автор Опубликовано

По информации на 10 мая, запреты и ограничения на посещение лесов введены в 14 районах Витебской области.

В северном регионе страны эти меры уже затронули Витебский, Лиозненский, Городокский, Докшицкий, Сенненский, Оршанский, Толочинский, Дубровенский, Полоцкий, Шумилинский, Ушачский, Бешенковичский, Чашникский и Лепельский районы.

Напомним, что на сайте Минлесхоза работает интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. По ней любой желающий в режиме реального времени может узнать, запрет на посещение каких территорий на данный момент установлен.

В Витебской области введены массовые запреты на посещение лесов

Витебская область общество
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by