Где в Витебске ограничат движение транспорта 9 мая?

Витебск
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Традиционно при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, сотрудники Госавтоинспекции Витебщины будут работать в усиленном режиме.

Будут выведены дополнительные экипажи для обеспечения безопасности дорожного движения.

С 7.15 до завершения торжественного шествия будет перекрыто движение автотранспорта на участке от пл. Ленина до пл. Победы в обоих направлениях.

Также будет ограничено движение транспорта на прилегающих участках:

  • от ул. Ленина до ул. Суворова;
  • от ул. Ленина до ул. Коммунистическая;
  • от ул. Ленина до ул. Суворова;
  • от  ул. Ленина до пересечения с ул. Коммунистической.

Посадка и высадка пассажиров на остановочных пунктах от пл.Ленина до пл.Свободы с 7.15 осуществляться не будет.

В вечернее время также запланировано перекрытие движения в зоне проведения праздничного салюта на пл. Победы и ограничения движение на прилегающих улицах
(с 23.00 до окончания праздничного салюта).

Кроме этого, будет ограничено движение большегрузного и тихоходного транспорта на следующих участках дорог:

  • пр-т Черняховского – пр-т Строителей;
  • пр-т Московский – ул. Чкалова;
  • ул. Г.Белобородова – ул. Герцена;
  • ул. Кирова – ул. Комсомольская;
  • пр-т Фрунзе – пр-т Людникова;
  • ул. Ленина – ул. Грибоедова;
  • пл.Смоленская.

На проспекте Фрунзе в Витебске ограничат движение общественного транспорта

Витебск общество транспорт
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