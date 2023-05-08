Где в Витебске ограничат движение транспорта 9 мая?

Традиционно при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, сотрудники Госавтоинспекции Витебщины будут работать в усиленном режиме.

Будут выведены дополнительные экипажи для обеспечения безопасности дорожного движения.

С 7.15 до завершения торжественного шествия будет перекрыто движение автотранспорта на участке от пл. Ленина до пл. Победы в обоих направлениях.

Также будет ограничено движение транспорта на прилегающих участках:

от ул. Ленина до ул. Суворова;

от ул. Ленина до ул. Коммунистическая;

от ул. Ленина до ул. Суворова;

от ул. Ленина до пересечения с ул. Коммунистической.

Посадка и высадка пассажиров на остановочных пунктах от пл.Ленина до пл.Свободы с 7.15 осуществляться не будет.

В вечернее время также запланировано перекрытие движения в зоне проведения праздничного салюта на пл. Победы и ограничения движение на прилегающих улицах

(с 23.00 до окончания праздничного салюта).

Кроме этого, будет ограничено движение большегрузного и тихоходного транспорта на следующих участках дорог: