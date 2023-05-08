Где в Витебске ограничат движение транспорта 9 мая?

Традиционно при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, сотрудники Госавтоинспекции Витебщины будут работать в усиленном режиме.
Будут выведены дополнительные экипажи для обеспечения безопасности дорожного движения.
С 7.15 до завершения торжественного шествия будет перекрыто движение автотранспорта на участке от пл. Ленина до пл. Победы в обоих направлениях.
Также будет ограничено движение транспорта на прилегающих участках:
- от ул. Ленина до ул. Суворова;
- от ул. Ленина до ул. Коммунистическая;
- от ул. Ленина до ул. Суворова;
- от ул. Ленина до пересечения с ул. Коммунистической.
Посадка и высадка пассажиров на остановочных пунктах от пл.Ленина до пл.Свободы с 7.15 осуществляться не будет.
В вечернее время также запланировано перекрытие движения в зоне проведения праздничного салюта на пл. Победы и ограничения движение на прилегающих улицах
(с 23.00 до окончания праздничного салюта).
Кроме этого, будет ограничено движение большегрузного и тихоходного транспорта на следующих участках дорог:
- пр-т Черняховского – пр-т Строителей;
- пр-т Московский – ул. Чкалова;
- ул. Г.Белобородова – ул. Герцена;
- ул. Кирова – ул. Комсомольская;
- пр-т Фрунзе – пр-т Людникова;
- ул. Ленина – ул. Грибоедова;
- пл.Смоленская.
На проспекте Фрунзе в Витебске ограничат движение общественного транспорта