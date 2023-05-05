9 мая будет перекрыто движение по всей улице Ленина

9 мая во время проведения праздничных мероприятий на три часа будет перекрыто движение по всей улице Ленина — от площади Победы до площади Ленина.

Ограничение движения всех видов транспорта по улице Ленина будет действовать с 8:00 до 11:00. В это время пассажирский транспорт курсировать по следующим измененным направлениям:

Троллейбусы

маршрута № 1 будут следовать до площади Победы. Разворот будет осуществляться на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Жесткова;

маршрутов №№ 2, 4, 6, 7, 9, 11 при движении со стороны проспекта Черняховского будут следовать до площади Победы. Разворот будет осуществляться на проспекте Черняховского в районе остановочного пункта «Площадь Победы»;

маршрута № 4 при движении со стороны проспекта Фрунзе будут следовать до остановочного пункта «Железнодорожный вокзал»;

маршрута № 15 при движении со стороны улицы Гагарина будут следовать по проспекту Людникова, проспекту Фрунзе, улице Терешковой и далее по маршруту;

маршрута № 15 при движении со стороны микрорайона Билево будут следовать по улице Терешковой, проспекту Фрунзе, проспекту Людникова и далее по маршруту.

Автобусы

маршрутов №№ 3, 4, 8, 10, 14, 31, 34, 34А, 36, 43,43А, 46, 63Э будут следовать по улице Генерала Белобородова, через мост Блохина, по улице Буденнного и далее по маршруту;

маршрутов №№ 6, 12, 18, 19, 25, 30, 42, 106, 106А будут следовать по Московскому проспекту, улице Смоленская, проспекту Людникова, до Смоленского рынка и далее по маршруту;

маршрутов №№ 1, 26, 26А будут следовать по улице Замковая, проспект Фрунзе, проспект Людникова и далее по маршруту;

маршрута № 5 будет следовать по проспекту Фрунзе, проспекту Людникова, до Смоленского рынка и далее по маршруту;

vаршрутов №№ 11, 15, 15А, 41 при движении со стороны проспекта Черняховского будут следовать до площади Победы.

Трамваи

Будут следовать по своему обычному расписанию.