Бывшие рестораны американской сети McDonald’s в Беларуси начали работать под брендом Mak.by. Так, на бывшем McDonalds в Витебске появилась символика Mak.By.

В ролике, презентующем новый бренд, говорится, что название выбрали из 1500 вариантов, предложенных клиентами и сотрудниками. Mak.by также запустила мобильное приложение, при помощи которого в скором времени можно будет заказывать доставку.

«Мы по-прежнему будем предлагать разнообразное меню, сохранив при этом любимый вкус всех наших блюд», — отметили в компании.

Рестораны McDonald’s в Беларуси перестали быть частью американской сети в ноябре 2022 года. Российская компания «Вкусно — и точка» собиралась сделать беларуские заведения частью своей франшизы, но этого не произошло. В последние месяцы бывшие рестораны McDonald’s в Беларуси работали без названия — с вывеской «Мы открыты».