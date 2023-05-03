Сорвавшийся с домкрата автомобиль насмерть придавил мужчину в Полоцке

1 мая в 18.30 в своем гараже в Полоцке во время ремонта автомобиля был травмирован 31-летний местный житель.

Выяснилось, что машина слетела с домкрата и придавила мужчину. Медики боролись за жизнь горожанина, но, к сожалению, спасти его не удалось, он умер в реанимационном отделении больницы.

Это далеко не первый случай гибели людей во время ремонта автомобилей. Недавно в Докшицком районе в результате пожара сгорел частный дом и находившийся рядом автомобиль Volkswagen Passat. Не обошлось и без жертв — во время тушения спасатели обнаружили тело 20-летнего парня.