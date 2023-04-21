На госпредприятиях Новолукомля задержали не менее 10 человек

На госпредприятиях Новолукомля (Чашникский район Витебской области) на днях задержали не менее 10 человек, сообщают правозащитники. Некоторые из них уже осуждены на административный арест. Известно, что 20 суток ареста получил местный хирург Сергей Нарейко.

Есть информация о “зачистке” сотрудников Лукомльской ГРЭС. Многие из них были уволены “по собственному желанию“. Как минимум 7 человек были задержаны.

Волна арестов прокатилась по заводам Новополоцка. На «Нафтане» и «Полимире» задержаны 10 человек. Некоторым работникам грозит «уголовка».

В Национальном полоцком историко-культурном музее-заповеднике также произошли массовые задержания.