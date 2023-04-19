Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в Витебском районе

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины. Трагедия произошла на территории водозабора в Витебском районе.

Чтобы набрать воду в бочку, к водозабору приехали агроном и механизатор. Первый спустился в подземный павильон скважины, где практически сразу потерял сознание. Коллега мужчины вызвал медицинских работников скорой помощи, которые позже констатировали смерть 29-летнего мужчины. Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа. Коллег погибшего опросили, изъяли необходимые документы. ГКСЭ проведет судебно-медицинскую экспертизу.

По предварительным данным, мужчина скончался в подземном павильоне из-за отравления скопившимся там газом. Как отмечают представители СК, сооружение глубиной более 3 м было обесточено и являлось резервным. Действия, которые выполнял погибший, руководство ему не поручало. Кроме того, они не входили в его должностные обязанности.

Витебский районный отдел СК проводит проверку.