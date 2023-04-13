В Витебске горел элеватор

Витебск
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Вечером 11 апреля в Витебске произошел пожар элеватора, расположенного на Революционной улице.

Пожарные получили сообщение о возгорании в здании шестиэтажного железобетонного элеватора 1954 года постройки в 19:53. Высота гревшего здания достигает 60 метров.

В результате пожара в элеваторе повреждены 2 квадратных метра транспортерной ленты и 4 погонных метра норийных труб (это по сути кожух устройства для защиты движущейся ленты с ковшами).

Люди на пожаре не пострадали. Технологический процесс предприятия не нарушен. Причина пожара устанавливается.

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