В Витебске ночью сгорели сразу три автобуса МАЗ

Три автобуса МАЗ-105 сгорели минувшей ночью в Витебске на ул. Терешковой, сообщается в оперативной сводке МЧС.

Уточняется, что автобусы-«гармошки», способные вмещать 190 пассажиров одномоментно, были полностью уничтожены огнем на территории автопарка. Еще один автобус поврежден. Пострадавших в результате загорания нет, причина инцидента сейчас выясняется.

— Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки) одного из автобусов. Скорее всего, «коротнула» одна машина, что привело к возгоранию остальных. Не факт, что это вина производителя, скорее всего, причина в другом. Возможно, в ходе эксплуатации что-то не так сделал технический персонал, что привело к короткому замыканию. Опять же мы можем только предполагать. Проверка и экспертиза Следственного комитета установит окончательные причины, — сказала официальный представитель Витебского областного управления МЧС Софья Глинская.

Напомним, ЧП с автобусами «МАЗ» недавно фиксировались в Санкт-Петербурге. Так, 3 октября на 4-м км кольцевой автодороги в Курортном районе северной столицы России загорелся белорусский автобус. За полчаса 10 пожарных на двух машинах устранили возгорание. В момент пожара автобус направлялся в парк, в салоне не было пассажиров. Водитель не пострадал.

23 июня еще одно ЧП произошло в Питере с автобусом «МАЗ» на газовом оборудовании. Машина неожиданно загорелась на Светлановском проспекте. Пожар локализовали за 15 минут, никто из 15 пассажиров не пострадал.