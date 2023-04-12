Под Витебском задержан оптовый наркокурьер

наручники Витебск
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Оперативники наркоконтроля при силовой поддержке ОМОНа задержали 32-летнего жителя Витебска, причастного к незаконному обороту наркотиков на территории областного центра и Полоцкого региона.

Установлено, что мужчина несколько месяцев «работал» мелким закладчиком на интернет-магазин по продаже наркотиков. Затем он получил «повышение» до оптового курьера. В момент задержания фигурант вез свою первую крупную партию психотропов. При нем обнаружен почти килограмм особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Витебчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

Групповые рецидивы, криминогенное село и ПТУ, наркотики и алкоголь. Подростковая преступность в Витебской области

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