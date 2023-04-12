Важные принципы здорового питания

Калорийность рациона очень важна. Подробнее о ее соблюдении можно узнать в блоге ТаблицаКалорийности о здоровом питании. Он посвящен преимущественно здоровому питанию. Информация на этом ресурсе поможет лучше ориентироваться при выборе продуктов и разнообразить меню.

В чем проблема?

Снижение калорийности может привести к нехватке энергии. Поэтому такой подход — не единственный при здоровом питании.

Диетологи разделяют 3 основных группы нутриентов. Это белки, жиры и углеводы. Они — важная составляющая для жизни.

Также не обойтись и без микроэлементов. Это витамины и минералы. Каждый из таковых оказывает важную роль для организма. Это магний, железо, цинк, кальций и пр.

Их недостачу можно восполнить препаратами из аптеки. Но лучший вариант — питаться богатыми этими веществами продуктами. Суточная потребность в них разнится в зависимости от персональных особенностей каждого.

Какие продукты рекомендуется употрелять?

Для того, чтобы определить какие продукты полезны — важно разобраться в их составе и свойствах. В частности, понять какие нутриенты в них присутствуют. Так:

Жиры содержатся в маслах, прожаренном мясе, орехах и авокадо.

Белками богаты все виды мяса (говядина, свинина, курица, рыба) и яйца и бобовые.

Углеводы сконцентрированы в зерне, крахмальных культурах, макаронах, хлебе и молочной продукции.

Важно брать в учет, что каждый из продуктов содержит в себе несколько групп микроэлементов. Т.е. в разной концентрации одновременно и жиры, и белки, и углеводы.

Какие продукты необходимо избегать

Очень важно отказаться от трансжиров. Они часто вызывают сбои в работе сердца. Еще нет смысла употреблять рафинированную продукцию, которая содержит высокую концентрацию углеводов. К примеру это белый хлеб. Такие продукты повышают вероятность переедания и нарушения метаболизма.

Следует рассеять миф про нежирную пищу. Употреблять только ее — тоже неправильный подход. Т.к. при ее нехватке, организму будет недоставать энергии и сил. Поэтому важно соблюдать середину.

Важно понять, что отменить продукт навсегда невозможно. Следует делать исключения и употребляь в пищу запретное по 1-2 раза в неделю. Т.е. любимые продукты можно применять понемногу с соблюдением целого рациона.

Другие принципы правильного питания

Советы, при которых следует придерживаться здорового рациона достаточно просты:

Отслеживать суточное потребление калорий (в соответствии с личными особенностями). Главным условием является контроль рациона без перееданий.

Употреблять больше вареной и приготовленной на пару пищи (на замену жареной и жирной).

Добавлять сахар не больше 50 г в день, а соль — всего 5 г.

Вести контроль употребляемых жиров. Доля таковых не должна быть выше 30% от нормы набранных калорий.

Исключить из рациона сладкие напитки, жирное, соленое, жареное, фаст-фуд, алкоголь и кондитерские изделия.

Больше употреблять свежие фрукты и овощи ежедневно.

Ошибки в здоровом питании, которые допускают многие

Употребляют преимущественно смузи. Это легкие в приготовлении блюда из молока, фруктов и ягод. Они подходят для диеты. Но если сочетание компонентов подобрано неправильно, при подобном питании можно не только не похудеть, а наоборот набрать вес. Важно готовить небольшие порции и отдавать предпочтение фруктам и овощам.

Считают что йогурт полезен любой. Однако не все они одинаковые. Для того, чтобы приобрести на самом деле полезный продукт — следует выбирать тот, что имеет пометку “Без активных жиров и пребиотиков”.

Предпочтение растительному молоку вместо животного. Продукт второго типа богат кальцием и витамином Д. А в молоке растительного происхождения таких микроэлементов нет. И это создает в организме их нехватку.

Итак, при правильном питании необходимо придерживаться продуктов, которые богаты полезными веществами. Важно поддерживать калорийность рациона, соблюдать дневную норму и не допускать ошибок.