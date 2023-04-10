В Витебской области за выходные задержано 9 нетрезвых и 25 бесправных водителей

На дорогах Витебской области за прошедшие выходные сотрудниками ГАИ задержано 9 нетрезвых и 25 бесправных водителей.

Всего на дорогах северного региона в выходные зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом, из них 9 — в областном центре.

К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено более 150 пешеходов. Из них 13 находились в состоянии алкогольного опьянения, 39 — не обозначили себя фликерами.