После игры на онлайн бирже пенсионерка из Браслава лишилась более 200 тысяч долларов США

На днях в Браславский РОВД обратилась 58-летняя жительница района. Она сообщила, что уже несколько месяцев является трейдером на одной из торговых платформ в сети. Там сельчанка имеет своих консультантов, которые помогают вести дела, а также курируют финансовые поступления на счет.

Благодаря этому на балансе пенсионерки находилась крупная сумма. Женщина попыталась вывести её, но сделать этого она не смогла. Под различными предлогами недавние помощники отказывались выполнять взятые на себя обязательства. При этом, по подсчетам потерпевшей, она успела пополнить свой счет на сумму более чем 200 тысяч долларов США.

Часть этих денег принадлежала самой заявительнице, а другая была взята в долг у нескольких знакомых, а также по средствам трех кредитов.

После отказа вывести наличность с торговой платформы пенсионерка нашла в Интернете другую фирму, которая обещала помочь решить вопрос. Им женщина перевела еще 19 тысяч долларов. В обоих случаях результата сельчанка так и не получила.

Милиционерам предстоит разобраться в запутанной ситуации. Браславским РОВД начата проверка.