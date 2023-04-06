За организацию интим-услуг задержан житель Витебщины

Оперативники в сфере нравов УВД при силовой поддержке ОМОНа задержали 52-летнего жителя одного из райцентров.

Установлено, что сутенер с октября по март использовал пятерых женщин в возрасте от 28 до 44 лет для занятия проституцией и предоставлял им для этого свой дом. За одного клиента они получали от 50 до 100 рублей.

По месту жительства мужчины обнаружено и изъято 2,6 тысячи долларов и 10 тысяч российских рублей.

Следователями возбуждено несколько уголовных дел за организацию, использование и вовлечение в занятие проституцией. Фигурант арестован, ему грозит до 10 лет лишения свободы.