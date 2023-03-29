Житель Орши угнал Porsche и разбил его в ДТП

Житель Орши разбил и бросил в кювете угнанный Porsche. Поврежденную машину обнаружили на улице Богдановича — у нее были деформированы бампер, крылья, разбита фара.

За рулем находился 23-летний местный житель. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что он был пьян. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила около полутора промилле.

Выяснилось, что молодой человек на этой машине совершил еще одно ДТП, а затем скрылся с места происшествия.

Более того, оказалось, что он никогда не имел водительского удостоверения, а также управлял чужим угнанным автомобилем. Им он завладел после застолья с сыном автовладельца. Без спроса взяв ключи от Porsche, оршанец проехал по городу почти 5 километров, после чего оказался в кювете.

В отношении мужчины составлено несколько протоколов об административных правонарушениях. Следователями возбуждено уголовное дело за угон.