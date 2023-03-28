Автобус попал в аварию в Полоцке

Витебская область
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В Полоцке водитель не справилась с управлением и совершила столкновение с автобусом. Авария произошла 28 марта около 11:00 вблизи д. Бабыничи.

По предварительной информации, 37-летняя водитель автомобиля «Dacia» не учла погодные и дорожные условия,  не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там произошло касательное столкновение с автобусом «МАЗ».

В результате ДТП водитель автомобиля «Dacia» и пассажирка легкового автомобиля 1993 г.р. доставлены в больницу. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

В Новополоцке произошло ДТП с участием грузовика и автобуса

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