Автобус попал в аварию в Полоцке

В Полоцке водитель не справилась с управлением и совершила столкновение с автобусом. Авария произошла 28 марта около 11:00 вблизи д. Бабыничи.

По предварительной информации, 37-летняя водитель автомобиля «Dacia» не учла погодные и дорожные условия, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там произошло касательное столкновение с автобусом «МАЗ».

В результате ДТП водитель автомобиля «Dacia» и пассажирка легкового автомобиля 1993 г.р. доставлены в больницу. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.