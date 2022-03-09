В Полоцком районе грузовик выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом, есть погибшие

ДТП со смертельным исходом произошло утром 9 марта в деревне Охотница Полоцкого района.
По предварительным данным около 7 часов водитель грузовика Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом.
В результате аварии погиб 46-летний житель Новополоцка, который ехал в маршрутке. Еще четыре пассажира были доставлены в больницу.
Причины происшествия устанавливаются.
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