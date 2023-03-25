25 марта в Беларуси отмечается День Воли

25 марта в Беларуси традиционно отмечается День Воли.

В этот день в 1918 году была провозглашена независимость Беларуской Народной Республики — восстановления национального беларуского государства после 200-летней оккупации.

День Воли не отмечался публично в советское время, но в первой половине 1990-х приобрел полуофициальный статус: проводились не только митинги, но и празднования в Оперном театре, национальной филармонии.

После 1994 года праздник вновь запретили.

Большие празднования были разрешены в центре Минска только в 2018 году — на 100-летний юбилей провозглашения БНР. В ту пору режим заигрывал с Западом и заискивал перед электоратом, поэтому “встал на правильную сторону истории”. Теперь маски сброшены. В нашей стране объявлена война со всем беларуским: мыслью, самосознанием, символикой, историей, культурой, языком, традициями. Беларуский народ лишен элементарных прав и свобод. С 2020 года продолжаются масштабные репрессии. Как и при сталинском режиме, острие удара репрессий направлено на национальную интеллигенцию: писателей, поэтов, журналистов, врачей, ученых, педагогов, политиков, общественных деятелей, инженеров и IT-специалистов и национально ориентированных чиновников. Сотни тысяч беларусов покинули страну, опасаясь репрессий. Тем не менее, дух народа закаляется. Беларусы объединяются, чтобы окончательно освободить нашу страну от иностранных захватчиков и добыть Волю.

Жыве Беларусь!