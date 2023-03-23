В Витебске нетрезвый мужчина обстрелял из пневматики дверь отдела принудительного исполнения

Пьяный житель Витебска из пневматики обстрелял дверь отдела принудительного исполнения. Работники отдела принудительного исполнения обнаружили пулевые отверстия в двери учреждения и обратились к правоохранителям.

Личность стрелка установили оперативники Первомайского РОВД и Департамента охраны. Им оказался 40-летний житель областного центра, который в день инцидента находился в гостях у коллеги. Мужчины выпивали и перешли к разговору о пневматическом пистолете, которым хвастался владелец квартиры.

Приятель попросил опробовать оружие и, получив согласие, вышел на балкон. Там он прицелился, произвел два выстрела в сторону двери и попал, поскольку был на втором этаже, а объект располагался примерно в 20 м.

Как выяснилось позже, подозреваемый думал, что стреляет по магазину. Должником он не является, никаких проблем с приставами у него не было. Теперь за хулиганство витебчанин стал фигурантом уголовного дела. Помимо прочего, он должен будет выплатить ущерб в размере Br700.