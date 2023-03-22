В результате короткого замыкания в Витебском районе пострадал ребенок

В результате короткого замыкания в агрогородке Тулово Витебского района пострадал ребенок. ЧП случилось на улице ул. Юбилейной 21 марта.

По прибытию спасателей наблюдалось задымление в подъезде. В квартире проживали супруги и их дети – мальчик 2019 года рождения и девочка 2014 года рождения.

На момент возникновения пожара в квартире находилась только девочка. Отец был на работе, а мать со вторым ребенком — на прогулке. Вернувшись домой, женщина обнаружила возгорание и вынесла ребенка на свежий воздух. Отец, который к этому времени вернулся домой, отвез ее в больницу. С отравлением продуктами горения девочку госпитализировали.

По факту происшествия проводится проверка.