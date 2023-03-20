БЖД назначила более 130 дополнительных поездов на апрельские и майские праздники

БЖД назначила более 130 дополнительных поездов в период праздников в дни православной Пасхи, Радуницы и майских праздников.

С учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока в период с 21 по 26 апреля на Радуницу назначены дополнительные поезда, которые будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: Минск – Брест, Минск – Гомель, Минск – Витебск, Минск – Гродно, Минск – Могилев, Минск – Пинск, Гродно – Орша – Кричев, Витебск – Минск – Гродно и Минск – Коммунары.

Также в выходные дни на Радуницу и майские праздники назначены следующие дополнительные поезда для проезда организованных групп и индивидуальных пассажиров в международном сообщении:

Полоцк – Витебск – Москва:

в период с 27 апреля по 9 мая поезд № 239 Полоцк – Москва отправлением из Полоцка в 18:30;

в период с 28 апреля по 10 мая поезд № 240 Москва – Полоцк отправлением из Москвы в 23:41.

Также в зависимости от спроса на перевозки будет увеличено количество мест для проезда пассажиров в регулярных поездах.