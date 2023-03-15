Житель Витебска незаконно продавал жидкости для электронных сигарет

Житель Витебска на протяжении полугода осуществлял реализацию жидкостей для электронных сигарет без государственной регистрации.

Мужчина вел интернет-торговлю жидкостями для электронных сигарет в социальных сетях, где с «продавцом» и была достигнута предварительная договоренность.

В результате проведения контрольной закупки сотрудниками налоговой инспекции было изъято «товара» в количестве 22 банок на общую сумму 440 рублей, кроме того, доначислен единый налог в сумме 2,4 тыс. рублей.

Отметим, что за данное правонарушение предусмотрены меры ответственности в виде наложения штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также до 100% от суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.