В Витебском районе вора нашли по генотипу

В Витебском районе вор забрался в дачи в садовом товариществе, откуда вынес 25 метров медного кабеля и электромотор. Хозяева домовладений сообщили о случившемся правоохранителям. Те в свою очередь обнаружили на месте преступления брошенный предполагаемым преступником рюкзак с похищенным имуществом.

По данному факту в управление ГКСЭ по Витебской области был назначен ряд экспертных исследований. Судебным экспертам-биологам управления ГКСЭ по Витебской области удалось обнаружить на поверхности рюкзака эпителиальные клетки и выделить из них ДНК, пригодную для идентификации. Впоследствии было установлено совпадение с генотипом подозреваемого, что стало важным доказательством в деле.

В отношении задержанного следователями Витебского РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК.