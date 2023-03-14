В Витебском районе вора нашли по генотипу

Витебская область
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В Витебском районе вор забрался в дачи в садовом товариществе, откуда вынес 25 метров медного кабеля и электромотор. Хозяева домовладений сообщили о случившемся правоохранителям. Те в свою очередь обнаружили на месте преступления брошенный предполагаемым преступником рюкзак с похищенным имуществом.

По данному факту в управление ГКСЭ по Витебской области был назначен ряд экспертных исследований. Судебным экспертам-биологам управления ГКСЭ по Витебской области удалось обнаружить на поверхности рюкзака эпителиальные клетки и выделить из них ДНК, пригодную для идентификации. Впоследствии было установлено совпадение с генотипом подозреваемого, что стало важным доказательством в деле.

В отношении задержанного следователями Витебского РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК.

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