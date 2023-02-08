Серийный вор из Витебска грабил по ночам магазины

Витебск
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29-летнего жителя Витебска обвиняют в совершении ряда краж в Могилеве.

В частности, оперативники установили, что витебчанин специально приехал в Могилев, планируя серию ограблений. Днем мужчина заранее присматривал магазины и объекты соцсобслуживания, которые не оборудованы системами охраны, а по ночам возвращался. Наутро владельцы заявляли об украденных деньгам и имуществе.

Кражи фигурант совершал путем подбора ключей к типичным замкам пластиковых дверей.

В магазинах преступник действовал осмотрительно, он сначала внимательно все осматривал, а когда находил деньги или что-то ценное, забирал и аккуратно уходил. За несколько дней мужчина совершил серию преступлений и похитил около 2000 беларуских рублей.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие. Часть похищенных денег удалось изъять. Проверяется причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

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