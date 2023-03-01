В Минске вор из Витебска совершил 16 краж

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Витебской области, подозреваемого в серии краж. Сообщается, что задержанный – 29-летний мужчина. На данный момент его подозревают в совершении по меньшей мере 16 краж.

Для совершения преступлений подозреваемый приезжал в Минск. Основной целью грабителя были различные учреждения – магазины, кафе и иные торговые объекты.

Мужчина проникал в помещения, подбирая ключи от входных пластиковых дверей. Он выбирал те точки, где не было охранной сигнализации. Сложность его поимки состояла в том, что вор принимал меры конспирации. В общей сложности было похищено более 15 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Следствие по данному делу продолжается.