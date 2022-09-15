Витебские подростки воровали с дач электроинструменты

Витебск
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Подростки из Витебска задержаны за серию краж электроинструментов на дачных участках. Об пропаже инвентаря заявили пострадавшие.

В рамках следствия выяснилось, что жителями Витебска, подростками 17 и 18 лет, были похищены бензопилы, мотобур, фортуна, перфоратор, шуроповерт, электропила и другие недешевые предметы. Однако, собрав трофеи после своих ночных вылазок,  реализовать их они не успели.

В отношении дачных воров возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что ранее за аналогичное преступление один из подростков попадал в поле зрения правоохранителей.

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