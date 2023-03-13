Под Толочином перевернулся микроавтобус с россиянами

Витебская область
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На 526-м трассы М1 случилось серьезное ДТП с участием микроавтобуса. Пострадали семь человек, в том числе подросток.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава Беларуси, в автобусе находилось семеро граждан России. Шесть пассажиров, в том числе парень 2005 года рождения, госпитализированы в хирургическое отделение Толочинской центральной районной больницы. У пострадавших диагностированы различные травмы, ушибы, резаные раны.

Позже несовершеннолетнюю пассажирку с черепно-мозговой травмой перевели в Оршанскую городскую больницу № 1.

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