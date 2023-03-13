36-летний житель Витебска нашел барсетку, в которой было 8 тысяч рублей

Барсетку с деньгами 36-летний мужчина заметил, когда возвращался домой. Житель Витебска проходил мимо автостоянки. Возле одной из припаркованных иномарок он заметил барсетку. Мужчина забрал её и поспешил передать находку правоохранителям.

Как оказалось, там находилось более 8000 беларуских рублей. Вскоре сотрудники Октябрьского РОВД установили владельца, который даже не подозревал об утрате сбережений.

Сотрудникам милиции он рассказал, что часть денег после продажи квартиры оставил в барсетке. Мужчина не обратил внимание на её отсутствие, а поэтому не обращался в милицию.