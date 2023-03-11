40-летний мужчина из ревности выбросил из окна 15-летнюю девушку

Жителя Витебска признали виновным в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней жертвы, а также в изнасиловании двух других девочек.

Это криминальная драма начала разворачиваться еще в 2019 году. Правоохранителям стало известно, что на тот момент 36-летний житель Витебска периодически вступает в половую связь с 14-летней девушкой, живущей в деревне в Витебском районе. Тогда в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по факту полового сношения и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ч.1 ст.168 Уголовного кодекса Беларуси).

Спустя время, в январе 2020-го, жертва педофила погибла. Труп 15-летней девушки обнаружили под окном квартиры насильника. Несовершеннолетняя выпала из окна квартиры на третьем этаже и разбилась насмерть.

Изначально следователи рассматривали версию доведения до самоубийства. Но в ходе следствия установили, убийца — мужчина, это он выбросил из окна свою жертву. Причиной стал приступ ревности.

«Опрос одногруппников убитой дополнил картину преступления. Оказалось, незадолго до трагедии у жертвы появился новый возлюбленный», — сообщили в УСК.

О задержанном сообщается, что мужчина работал в Москве охранником. Возвращаясь после смены в Витебск, беларус демонстративно хвастался полученными деньгами. Также в ходе следствия были установлены еще две жертвы педофила, девочки до 16 лет. Обе пострадавшие из неблагополучных семей. Прежде чем совершить половой акт с несовершеннолетними, насильник спаивал их.